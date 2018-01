Sérgio só fica no Palestra como titular O ultimato foi dado semana passada. Incomodado com a condição de eterno reserva do gol do Palmeiras, Sérgio avisou que não pretende ficar em 2004 se não for titular. Admitiu que seu futuro está nas mãos de Marcos, de quem é amigo e foi até parceiro na administração da dupla sertaneja Sandro e Alex. ?Queria encerrar a carreira no Palmeiras, mas se o Marcos ficar aqui, vou procurar meu caminho em outro lugar?, avisa o goleiro, que jogou na vitória por 2 a 1 sobre o Marília, anteontem. Mas só porque Marcos está na Seleção. Leia mais no Jornal da Tarde