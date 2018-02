Sérgio Soares assume o Santo André Para o lugar de Luiz Carlos Ferreira, que deixou o cargo na noite de domingo, após a derrota para o Corinthians, a diretoria do Santo André resolveu efetivar o ex-jogador Sérgio Soares como treinador do time. Ele, até então, estava trabalhando como diretor técnico do clube. A primeira medida do novo treinador foi levar o grupo para Jarinu, no interior de São Paulo, onde o Santo André ficará concentrado para o jogo de quarta-feira, contra o Palmeiras, no Palestra Itália, pela Copa Libertadores. E ele já avisou que planeja fazer mudanças no time. ?As primeiras modificações serão em relação à postura e posicionamento dos volantes, depois vamos encaixando os jogadores que voltam de contusão para tentar a classificação na Libertadores?, explicou. O Santo André terá um desfalque certo na quarta-feira. O volante Richarlyson irá cumprir suspensão pela expulsão na partida contra o Cerro Porteño. Mas o zagueiro Da Guia e o atacante Sandro Gaúcho, recuperados de contusão, podem voltar. Como jogador, Sérgio Soares foi volante do Juventus e Palmeiras, entre outras equipes. E encerrou a carreira em abril do ano passado. ?Sei da responsabilidade que estou assumindo, mas sei também que tenho competência para comandar a equipe. Apesar de jovem, vou aplicar os métodos que aprendi em toda a minha carreira como jogador?, afirmou.