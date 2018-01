Sérgio terá nova chance no Palmeiras Com fortes dores lombares, o goleiro Marcos foi vetado pelos médicos para o jogo de domingo, contra o União São João, em Araras. Com isso, Sérgio terá mais uma chance como titular do Palmeiras. Será mais uma oportunidade para o experiente goleiro, de 34 anos, mostrar o seu valor e ganhar da diretoria aquilo que lhe foi prometido: um aumento salarial. Essa questão deve ser resolvida no início da próxima semana. Depois do jogo contra o Tacuary, quarta-feira, Sérgio fez um desabafo, cobrando respeito e pedindo para que a diretoria o ouvisse. Mas a diretoria do Palmeiras está, no momento, mais preocupada com a primeira etapa da eleição do Conselho Deliberativo, que acontece neste sábado. Segundo o assessor da presidência, Antônio Carlos Corcione, serão eleitos 76 novos conselheiros e 15 suplentes. A segunda fase será no dia 27, quando mais 76 conselheiros e 15 suplentes serão eleitos, completando o quadro que deverá definir as diretrizes do clube nos próximos quatro anos.