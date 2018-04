Sérgio vira ?consultor? no Palmeiras Numa reunião entre os jogadores, na sexta-feira, Sérgio detonou Elson. O goleiro falou tudo o que pensa do meia, na frente de todos. Criticou, principalmente, a "boca mole" de Elson, que aparece na mídia mais por suas declarações polêmicas do que pelo seu futebol. Elson ouviu tudo em silêncio. Nem ele e nem ninguém no elenco contesta o veterano goleiro (34 anos), líder absoluto no Palmeiras. "O Sérgio é o capitão da equipe e tem todo o direito de falar o que quiser", diz o técnico Estevam Soares. O treinador sabe bem do respeito que os jogadores têm por Sérgio. E usa o goleiro como uma espécie de "consultor". É comum ver os dois conversando antes dos treinos sobre os problemas do time. Quando não se falam no CT, conversam por telefone. Estevam gosta de ouvir as opiniões de Sérgio porque o goleiro conhece bem cada jogador do elenco. Sempre extremamente sério, mas com um ar sereno e fama de bom caráter, Sérgio não fez força nenhuma para se tornar o líder do elenco. "Minha capacidade de liderança surgiu normalmente. Ela não foi imposta", diz ele. Sérgio assumiu o posto de titular em maio, após a lesão de Marcos, que só volta em 2005. Até lá, Sérgio será o dono da camisa 1 e da tarja de capitão. Mas mesmo como reserva ele já era o líder do elenco. "Desde 2002 eu faço a ponte entre o time e a comissão técnica e entre o time e a diretoria", diz. Entre os assuntos discutidos com os cartolas, Sérgio acerta o valor dos ?bichos? (prêmios em dinheiro por vitórias ou conquistas). "Acho que essa liderança se deve, principalmente, ao tempo de casa que tenho aqui no Palmeiras". São 13 anos de clube, repleto de momentos marcantes - felizes e tristes. Era Sérgio o goleiro titular no jogo contra o Corinthians que valeu o título paulista de 93, o primeiro do Palmeiras após 17 anos de jejum. Era Sérgio o goleiro no jogo contra o Vitória, em Salvador, que significou o rebaixamento do time no Brasileirão de 2002. Com a concorrência de Marcos e Velloso, Sérgio passou pequenos períodos fora do clube. Por empréstimo, defendeu o Flamengo (95), a Inter de Limeira (97), a Portuguesa (97) e o Vitória (98). Mas nunca abriu mão de seu vínculo com o Palmeiras. Tanto que, mesmo na reserva de Marcos, recusou propostas de outros clubes onde seria titular - como o badalado Santos, por exemplo. "Minha história é no Palmeiras".