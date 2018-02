Sérgio volta a substituir Marcos Com a viagem de Marcos, que vai defender a Seleção Brasileira no amistoso do dia 29 contra Portugal, Sérgio ganhou a chance de voltar ao gol do Palmeiras na partida contra o Criciúma pela Copa do Brasil na quarta-feira. Por não ter atuado em partidas oficiais na temporada, o jogador acredita que possa sofrer com a falta de ritmo. ?O goleiro só adquire sua melhor forma depois de três jogos consecutivos. Mas meu medo maior é que o Criciúma venha com tudo ao Parque Antártica e explore o nervosismo que vem se abatendo sobre a nossa equipe?. Apesar das dificuldades, Sérgio se baseia na experiência de 14 anos de Palmeiras para minimizar os efeitos da reserva. ?Eu sinto na pele o que é vestir essa camisa. Ainda mais quando se tem ao lado um profissional como o Marcos. Ele me apóia sempre, e agora não está sendo diferente. Para a decisão de quarta-feira, temos que jogar de forma inteligente. O regulamento nos permite empatar sem gols, e não adianta o time se expor porque terá pela frente um adversário de qualidade. Ninguém ganha o Campeonato Brasileiro da segunda divisão de graça?. Marcos não acredita que a equipe seja prejudicada com sua ausência. ?O Sérgio é experiente e sempre que entra faz grandes atuações. O nível dele é muito alto?. Embora Zinho tenha sido um dos principais jogadores do Palmeiras em Criciúma, não deve começar a partida de quarta-feira, segundo o técnico Jair Picerni. O atacante Allan Dellon, atacante do Vitória, entrou na lista de contratações do clube.