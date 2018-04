?Seria genial marcar contra o Brasil? Animado pelos três gols que marcou na vitória da Alemanha por 3 a 1 sobre a Áustria em um jogo amistoso, o atacante Kuranyi sonha agora em fazer gols no Brasil, onde nasceu há 22 anos e onde viveu por cerca de 13 anos. O técnico da seleção alemã Juergen Klinsmann, aposta no atacante para a partida desta quarta-feira contra o Brasil em Berlim. "Ele tem faro de gol, assim como Ballack. São jogadores que atuam pelo instinto", diz Klinsmann. ?Nos últimos jogos na seleção eu tenho ido muito bem e fazer um gol no Brasil seria genial?, disse o atacante do Stuttgart, cujo pai é alemão e a mãe é panamenha, e que nasceu no Estado do Rio de Janeiro. A família de Kuranyi está dividida. Muitos apostam que ele vai marcar, outros continuam a torcer pela equipe brasileira. ?Quase a família inteira me apóia e está torcendo por mim, mas meu irmão menor (Kenny) é completamente louco pelo futebol brasileiro. Se ele me vir jogar contra o Brasil, é capaz de invadir o campo e dar umas bofetadas?, conta Kurany. Apesar da pressão do irmão, Kurany prefere jogar bem, mesmo que isso contrarie Kenny. ?Jogar contra o Brasil é um grande sonho para mim. Espero que os brasileiros me conheçam depois desta partida?, afirmou.