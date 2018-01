Série A-2: Bandeirante vence Botafogo Em jogo morno, o Bandeirante venceu o Botafogo por 2 a 1 no Estádio Pedro Marin Barbel, em Birigüi (SP), neste sábado à noite, pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com o resultado, o Bandeirante obteve sua primeira vitória na competição e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo 1, com quatro pontos, enquanto o Botafogo, com três pontos, ocupa a quarta colocação. Antes, à tarde, o Bragantino, jogando em casa venceu o Noroeste por 2 a 1 e ficou momentaneamente na liderança do Grupo 2, com quatro pontos. Pela terceira rodada, os dois times voltarão a campo no dia 5 de fevereiro. O Bandeirante irá a Franca (SP) enfrentar a Francana, enquanto o Botafogo irá enfrentar o Taquaritinga, em Ribeirão Preto (SP). Empurrado pela torcida, o time da casa não deixou o visitante ultrapassar a linha do meio-campo e abriu o placar antes dos 15 minutos, com Vitor Hugo. Depois, o Botafogo foi se ajeitando em campo, mas como carecia de forma ofensiva, não conseguiu reagir. Na etapa final, os dois times voltaram em ritmo bem mais lento, embora o time da casa continuasse superior. Os gols, no entanto, não saíram, graças às boas defesas do goleiro Marcão, do Botafogo. Ele defendeu um pênalti cobrado por Vitor, aos 18 minutos. Aos 31 minutos, porém, a defesa botafoguense se atrapalhou toda e Vitor Hugo marcou o segundo gol do Bandeirante. Aos 43, o Botafogo ainda descontou com um gol de Michel, mas era tarde para chegar ao empate.