Série A-2: Bragantino vence e é líder O Bragantino manteve a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 ao vencer o Sãocarlense, por 2 a 1, em São Carlos, nesta quarta-feira à noite. O time de Bragança chegou aos 11 pontos ganhos. No principal jogo da rodada, em Jundiaí, o Santo André surpreendeu o Etti, ganhando por 1 a 0, com gol do artilheiro Jajá, cobrando pênalti. O Santo André, agora, tem nove pontos, enquanto o Etti continua com apenas quatro pontos. A Francana somou seus primeiros três pontos ao vencer, em casa, por 1 a 0, o Rio Preto, que continua com cinco pontos. Em Itu, o Ituano mostrou força ao ganhar do Olímpia, por 3 a 1. O Ituano está com seis pontos, enquanto o Olímpia soma sete pontos. Em Ribeirão Preto, o Comercial empatou com o Araçatuba, em 1 a 1, mas perdeu nos pênaltis, por 2 a 1. O Araçatuba tem dois pontos contra apenas um ponto do Comercial. Em São José, o time da casa empatou com o Juventus, em 2 a 2, num jogo de muitas alternativas. Na decisão por pênaltis, deu Juventus, por 3 a 2. À tarde, na capital, o Nacional venceu a Paraguaçuense, por 2 a 1. O Nacional tem sete pontos, contra seis pontos da Paraguaçuense. Em São José do Rio Preto aconteceu uma chuva de gols, com o América virando para cima do Mirassol,vencendo por 5 a 2, o clássico regional. O Mirassol abriu 2 a 0, mas mesmo assim acabou goleado. Classificação: 1) Bragantino 11; 2) América 10; 3) Santo André 9; 4) Mirassol, Olímpia e Nacional 7; 7) Paraguaçuense, Juventus e Ituano 6; 10) Rio Preto 5; 11) Etti Jundiaí 4; 12) Sãocarlense e Francana 3; 14) Araçatuba e São José 2; 15) Comercial 1.