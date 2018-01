Série A-2 do Paulista tem dois jogos equilibrados Na sua luta para retornar à elite paulista em 2008, a Portuguesa tem um jogo importante, neste domingo, diante do Guarani, às 18 horas, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time da capital vai defender a liderança do Grupo 2, com seis pontos, enquanto o Guarani está na vice-liderança, com dois. Às 16h, pelo mesmo grupo, enfrentam-se São José e Bandeirante, com um ponto cada. A Portuguesa vai a Campinas credenciada pela fácil vitória sobre o São José, por 3 a 0, no Canindé, quarta-feira. O Guarani se complicou em casa, quinta-feira, ao empatar sem gols com o Bandeirante. Uma nova vitória, a terceira nesta fase semifinal, poderá deixar o time do Canindé bem perto do acesso. O Guarani, em tese, corre atrás de pontos para ficar com a segunda vaga. E com dois empates, ainda busca sua primeira vitória. Curiosamente, os dois times abriram a competição, no Canindé, e a Portuguesa venceu, por 3 a 1. O jogo será transmitido, ao vivo, pela SporTV. São José e Bandeirante se enfrentam no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, buscando a primeira vitória nesta fase. O último jogo entre as duas equipes aconteceu no dia 4 de março. Pela 12.ª rodada o São José bateu o Bandeirante, por 2 a 1.