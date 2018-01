Série A-2: Juventus vence "clássico" Na seqüência da 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 neste sábado, o Juventus goleou por 4 a 2 o Nacional no clássico da Capital, disputado na Rua Javari. A vitória só foi garantida nos acréscimos: aos 47 minutos, com o gol de Leandrinho, e aos 48, com gol de Emerson. Com esse resultado, o Juventus é o vice-líder do Grupo 2, com 24 pontos, oito a menos que o líder São Bento, que tem 32. Na mesma chave, o Bragantino goleou por 5 a 0 o Guaratinguetá e está provisoriamente na terceira posição, com 21 pontos, chegando na zona de classificação. Com 12 pontos, o Guará é apenas o oitavo e está próximo da zona de rebaixamento. Pelo Grupo 1, o Comercial, jogando em Ribeirão Preto, venceu por 1 a 0 o Mirassol e está em segundo lugar, com 20 pontos. O zagueiro Amaral Santana fez gol contra e deu a vitória ao time de Ribeirão Preto. O Mirassol, com a derrota, fica com 16 pontos, estacionado na sexta colocação.