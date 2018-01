Série A-2: Líderes vencem na abertura Na abertura da 12.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, os líderes do Grupo 1 e 2 estiveram em campo e confirmaram o favoritismo. Em Itápolis, o São Bento virou para cima do Oeste e venceu por 2 a 1, chegando aos 32 pontos, 11 a mais do que o Juventus, segundo colocado. O time da casa abriu o placar aos nove segundos, no gol mais rápido da competição, com Ricardo. Teco e Neto viraram ainda no primeiro tempo e fecharam o placar. Em Birigüi, o Bandeirante, líder do Grupo 1, aplicou 2 a 0 na Francana, que estreava o técnico Túlio Tangione Neto. Com a vitória, os donos da casa abriram três pontos de diferença para o Araçatuba, ao chegarem aos 23 pontos. A Francana continua na última colocação, com apenas seis pontos. Neste sábado, mais quatro partidas movimentam a rodada: Juventus x Nacional; Bragantino x Guaratinguetá; Comercial x Mirassol; e Taquaritinga x Botafogo.