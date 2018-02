Série A-2: Nacional goleia o Rio Preto na estréia Na abertura da primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o Nacional aplicou uma goleada sobre o Rio Preto, por 5 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Nicolau Alayon, na capital paulista. Depois do equilíbrio no primeiro tempo, o placar acabou definido na etapa final. Júnior, de falta, abriu o placar para o time da casa aos sete minutos. Clayton empatou, aos 37 minutos. No segundo tempo, Everton marcou dois gols de pênalti, aos 22 e aos 30 minutos, com Rafinha ampliando, aos 38, e Dinho, aos 39 minutos. Na segunda rodada, terça-feira, às 20h30, o Rio Preto recebe o Comercial. No dia seguinte, em Mogi-Mirim, o Nacional enfrenta o time da casa, no mesmo horário.