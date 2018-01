Série A-2: Nacional humilha Matonense O Nacional goleou a Matonense na tarde deste sábado por 6 a 1, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo (SP). Com o resultado, o time paulistano chega aos 19 pontos e salta para a terceira posição do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série A-2. Já a Matonense permaneceu na lanterna isolada com menos três pontos e principal candidata ao rebaixamento. Os gols foram de Terrão, do veterano Nilson (2), Souza, Celsinho e Niel. Para a Matonense, Washington descontou. Em outra partida, o Taubaté conheceu sua quinta derrota na Série A-2, sendo a terceira consecutiva. Em um jogo duro e com poucas chances de gol, o time do Vale do Paraíba perdeu em casa por 2 a 0, para o Oeste. O resultado tira o Taubaté dos quatro primeiros colocados do Grupo 2. Agora, com 16 pontos, ocupa a quinta colocação. Já o Oeste soma 12 e está em sétimo lugar. Pelo Grupo 1, o Sertãozinho completou oito rodadas sem vencer, pois apenas empatou por 1 a 1 com o Araçatuba. A última vitória do Sertãozinho aconteceu no dia 5 de fevereiro diante do Rio Preto por 2 a 0. Com o empate, o Sertãozinho fica na sétima posição do Grupo 1, somando 11 pontos. Já o Araçatuba tem 20 pontos, na vice-liderança, o mesmo número de pontos que o líder Bandeirante, mas perde no saldo de gols.