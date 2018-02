Série A-2: Noroeste e Araçatuba vencem Dois jogos completaram no domingo à noite a nona rodada, a última do primeiro turno, do Campeonato Paulista da Série A-2. Em Bauru, o Noroeste venceu o Guaratinguetá por 2 a 0, enquanto em Araçatuba, o time da casa ganhou da Francana por 2 a 1 . O Noroeste continua em ascensão dentro do Grupo 1. Aproveitando bem o fator campo venceu com gols de Gileno e Bonfim, um em cada tempo. O time baureense, agora, soma 14 pontos, em sexto lugar. O Guará é sétimo, com 11. Pelo Grupo 1, o Araçatuba sofreu para vencer a Francana, de virada. O time visitante saiu na frente com Giuliano aos oito minutos do primeiro tempo, mas o time da casa empatou com Tobi, aos 43 minutos. Flavinho, aos oito minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória que deixou o Araçatuba em terceiro lugar, com 16 pontos. A Francana, em crise, é lanterna com apenas cinco pontos. Confira os resultados da 9.ª rodada: Oeste 2 x 1 Juventus; Bragantino 3 x 1 Taubaté; Olímpia 2 x 2 Bandeirante; São Bento 1 x 0 Nacional; Comercial 1 x 1 Botafogo; Mirassol 1 x 1 Sertãozinho; Rio Preto 2 x 2 Taquaritinga; Matonense 1 x 5 Flamengo; Noroeste 2 x 0 Guaratinguetá; e Araçatuba 2 x 1 Francana. Classificação: Grupo 1: 1º - Taquaritinga, 18 pontos; 2.º - Bandeirante, 17; 3.º - Araçatuba 16; 4.º - Mirassol, 13; 5.º - Comercial, 11; 6.º - Olímpia, 10; 7.º - Sertãozinho, 10; 8.º - Rio Preto, 10; 9.º - Botafogo, 9; e 10.º - Francana, 5. Grupo 2: 1.º - São Bento, 27 pontos; 2.º - Juventus 17; 3.º - Taubaté, 16; 4.º - Bragantino, 16; 5.º - Nacional, 15; 6.º - Noroeste, 14; 7.º - Guaratinguetá, 11; 8.º - Flamengo, 7; 9.º - Oeste, 6; 10.º - Matonense, -6.