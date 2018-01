Série A-2: rodada tem um pouco de tudo Conhecida pelo seu equilíbrio e pela invejável estrutura de muitos de seus participantes, a Série A-2 do Campeonato Paulista teve um final de semana digno de comédia pastelão, que incluiu desde as tradicionais trocas de treinador, passando por sorteios de carros e emprego, até desmaios de jogadores dentro do campo. Sem contar, é claro, o WO dado pela Matonense diante do São Bento. O "circo do Paulistinha" começou na sexta-feira, no jogo entre Bandeirante e Sertãozinho, no estádio "Pedro Marin Berbel", em Birigüi. No intervalo da partida, que terminou empatada em 0 a 0 e que marcava o encontro entre os líderes do Grupo 1, foi sorteada uma Caravan ano 1992. O sortudo foi o popular Joãozinho Santa Luzia, dono de um restaurante popular. O Rio Preto também tentou atrair "torcedores-gasolina", sorteando um automóvel Brasília, no empate sem gols contra o Botafogo. Menos de 351 pessoas foram ao estádio, decepcionando a diretoria que colocou à venda 1500 bilhetes. O vencedor foi o empresário Orley Vidal, que saiu do estádio rindo à toa. No sábado à tarde, o Guaratinguetá foi goleado por 4 a 1 contra o Juventus, na Rua Javari, com direito a vexame do goleiro Éderson, que após dar uma cabeçada no atacante juventino Leandrinho, acabou expulso. Antes de sair, porém, o jogador ainda deu um empurrão no árbitro José Vagner Bravo Junior e deve ser julgado na próxima segunda-feira por agressão. Se condenado, pode pegar uma pena que varia de 120 a 360 dias de suspensão. Já sofreu uma punição preventiva do TJD de 30 dias. No mesmo dia, o Taquaritinga venceu a Francana por 1 a 0, mas durante a partida, o time vencedor perdeu o reserva Léo, expulso pelo árbitro Marcelo Krochmalnik após ser flagrado pelo árbitro reserva Marcelo Maraia fazendo "xixi" atrás do banco de reservas. "Da próxima vez faço nas calças", promete o jogador que nem imaginava tanta polêmica. O inusitado prosseguiu no domingo, quando apenas 289 pessoas foram ao estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, não somente para assistir a vitória do Bragantino por 3 a 1 sobre o Flamengo de Guarulhos, mas principalmente, para concorrer a um emprego na empresa Consultancy, parceira do clube de Bragança. "O emprego depende da especialidade da pessoa", explicou o presidente da empresa, o advogado Williams Raposo. O vencedor foi o policial militar aposentado Olívio Romero, de 58 anos, que deve repassar o emprego de R$ 500,00 ao irmão, que em virtude da sua experiência em obras, fará serviços gerais para o clube. A tenda do circo ainda foi armada em Matão, para mais um capítulo da novela envolvendo a Matonense e a Futura Esportes, parceira do clube. Com os jogadores da Futura suspensos, as duas partes fizeram um acordo e o clube pôde escalar oito jogadores no time titular. Na última hora, o técnico e presidente da Futura, Israel de Jesus, exigiu atestado médico dos atletas, que sem o documento, não puderam entrar em campo e o São Bento acabou vencendo por WO. O dia também teve momentos tristes, como em Olímpia, onde o time da casa perdeu por 2 a 0 para o Mirassol. Quase no final do jogo, aos 37 minutos do segundo tempo, o zagueiro Marcelo, do Olímpia, sofreu uma convulsão e teve que ser encaminhado as pressas para a Santa Casa local, onde se recuperou bem. O Olímpia foi comandado interinamente pelo ex-lateral Jura (Guarani e São Paulo), que será substituído por Polozi. Ainda na dança dos técnicos, João Martins deixou o Flamengo de Guarulhos, mas o substituto ainda nã o foi definido. O Comercial aceitou o pedido de demissão de Moacir Júnior e efetivou Edson Vieira, que vinha treinando o time de juniores.