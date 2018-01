Série A-2: São Bento vence Noroeste Abrindo o Campeonato Paulista da Série A-2, o São Bento surpreendeu o Noroeste, vencendo por 2 a 0, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP), nesta sexta-feira à noite. O time de Sorocaba já larga na frente no Grupo 2, com três pontos ganhos. O time da casa ainda teve alguns bons momentos no início do jogo, pressionando o visitante. Mas o São Bento atuou de forma inteligente, se defendendo na disposição e explorando os contra-ataques. Gleison abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Noroeste tentou a reação mas ficou exposto aos contra-ataques. Numa cobrança de falta ensaiada, o São Bento chegou ao segundo gol com Neto. Na próxima rodada, o São Bento vai enfrentar o Guaratinguetá, em Sorocaba, enquanto o Noroeste atuará fora diante do Bragantino, em Bragança Paulista. Os dois jogos acontecem dia 30 de janeiro.