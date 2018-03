Série A-2: Taubaté busca vaga antecipada A penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2 será disputada nesta quarta-feira, com promessa de muita emoção. Sete dos oito clubes brigam por três vagas à fase final, uma vez que o Flamengo já está classificado. A principal atração é o Taubaté, único time que pode garantir a vaga com uma rodada de antecedência. O quadrangular final será disputado em dois turnos, com apenas o campeão garantindo o direito de subir para a Série A1 em 2005. Com seis pontos, o clube do Vale Paraibano lidera o Grupo 3 e uma vitória em casa contra a Francana garante matematicamente a classificação. O jogo será disputado no estádio Joaquim de Moraes Filho, às 19 horas, e há a expectativa de casa cheia, com cerca de 10 mil torcedores. A Francana, caso vença, ficará com oito pontos e precisará apenas de um empate em casa na última rodada diante do Taquaritinga. O primeiro jogo do dia será disputado às 15 horas, em Guarulhos, onde o Flamengo recebe o Botafogo, de Ribeirão Preto. Mesmo com a primeira colocação do Grupo 4 assegurada, o técnico Galli Neto não poupará ninguém e o time entrará em campo com força máxima. O Botafogo, com apenas três pontos, precisa da vitória a todo custo, já que outro resultado reduz imensamente as chances de classificação. A outra partida do Grupo 4 será realizada às 20h30, em Birigüi. O Bandeirante, mandante do jogo, recebe a Internacional e os times estão em posição igual na tabela, com três pontos. O vencedor da partida dará importante passo para a classificação, enquanto o derrotado praticamente dará adeus à competição. O jogo terá transmissão da ESPN Brasil. Fechando a rodada, Taquaritinga e Nacional se enfrentam às 20h30. Apenas a vitória mantém acesa a chance de classificação para o Taquaritinga, que é o atual lanterna do Grupo 3, com três pontos. O Nacional possui cinco pontos e um resultado positivo nesta quarta-feira deixa o time com um pé na vaga.