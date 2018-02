Série A-2 tem dois empates nos jogos da tarde desta quarta A quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 começou nesta quarta-feira à tarde, com dois jogos disputados na capital. Coincidentemente, aconteceram dois empates. No Estádio Nicolau Alayon, Nacional e Portuguesa Santista empataram, por 1 a 1. Os dois times, agora, somam seis pontos. O time da casa abriu o placar com Douglas, logo aos cinco minutos de jogo, mas sofreu o empate aos 47 minutos do segundo tempo, com Fabinho. O equilíbrio também marcou o jogo no Estádio Palestra, entre Palmeiras B e Portuguesa Santista, que terminou 2 a 2. O Palmeiras B, com três pontos, sofreu o empate nos últimos minutos de jogo. O Atlético, com sete pontos, saiu na frente com uma cabeçada de Butty, mas levou o empate com Flávio. No segundo tempo, Éderson, de cabeça, anotou para o Palmeiras e Brito, aos 40 minutos, empatou para o time sorocabano. A competição continua na noite desta quarta, com outros oito jogos.