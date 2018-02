Série A-2: Todos atrás da Portuguesa nesta quarta-feira A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 tem os dez jogos marcados para esta quarta-feira. A líder Portuguesa, com 10 pontos, sensação da competição até o momento, vai até Ribeirão Preto enfrentar, às 20h30, o Comercial, que até agora não engrenou e ocupa a 13.ª colocação, com apenas dois pontos, ainda sem vencer na temporada. ?O nosso desafio é manter o favoritismo, porque todos os adversários querem nos vencer?, alerta o técnico Vágner Benazzi. O vice-líder União São João, três pontos atrás da Lusa, joga fora de casa contra o perigoso Taquaritinga, 14.º colocado, com 2 pontos. Na terceira colocação, e mesmo número de pontos do time ararense, o Mirassol recebe o Mogi Mirim, lanterna, com apenas um ponto. Os dois jogos começam às 20h30. Duas partidas abrem a rodada na capital. O Nacional, com cinco pontos, recebe a Portuguesa Santista, também com cinco, na capital paulista, às 16h, mesmo horário de Palmeiras-B, com dois pontos, e Atlético Sorocaba, seis pontos, em quinto lugar, no Palestra Itália. Às 20h, São José, com seis em quatro lugar, e Botafogo, com seis, em sexto, se enfrentam em São José do Rio Preto. Às 20h30, Internacional (1 ponto) e Taubaté (1), em Limeira, XV de Jaú (3) e Guarani (2), em Jaú, Oeste (4) e Rio Preto (6), em Itápolis e Osvaldo Cruz (1) e Bandeirante (5), em Osvaldo Cruz, completam a rodada.