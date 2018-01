Série A-3: Dois times trocam técnico A 11.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3 provocou a queda de dois treinadores. No Ecus, de Suzano, a diretoria resolveu apostar em Marcos Falopa. Ele substitui Ernesto Guedes, que reassume suas funções administrativas no clube. Outro time que trocou de técnico foi o Jaboticabal, goleado pelo Independente, por 5 a 2. A diretoria dispensou o experiente Sérgio Clérice e vai aproveitar o auxiliar Rodrigo Fonseca nas próximas rodadas. Remanejamento - O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida Primavera e São José, prevista para a última quarta-feira e suspensa devido a um débito do São José com entidade, será realizada no dia 13 de abril, no mesmo local, em Indaiatuba (SP).