Série A-3: Fla defende invencibilidade O Flamengo de Guarulhos enfrenta o Bandeirante, em casa, nesta quarta-feira, às 15 horas, quando defende uma invencibilidade de 11 jogos no Campeonato Paulista da Série A-III. Com 33 pontos, a equipe ocupa a vice-liderança no campeonato, atrás apenas do São Bento de Sorocaba, que soma 37. O time de Sorocaba, por sua vez, vai a Bebebouro para a partida contra o lanterna Internacional, que tem apenas 8 pontos ganhos até aqui. O Atlético Sorocaba (32 pontos) recebe o Taquaritinga (21), tentando voltar à liderança. O time vai ser dirigido pelo técnico interino João Martins, depois da saída de Toninho Moura. O ex-técnico do Atlético, faz sua estréia no comando do Noroeste (32) na partida contra o XV de Piracicaba (25), que está há seis jogos sem vencer. O União Mogi (32) também está de olho nas primeiras colocações e nesta rodada enfrenta o time do Jaboticabal (26). O XV de Jaú (24) busca a reabilitação contra o Taubaté (25). Em Limeira, Independente (22) tenta espantar a crise diante do Marília (25). Em Itápolis, o Oeste (28) quer aproveitar o fator campo para conseguir outra vitória, desta vez sobre o instável Garça (21). Confira a rodada: às 15 horas - Flamengo x Bandeirante; às 20:30 horas - XV de Piracicaba x Noroeste, Oeste x Garça, Inter de Bebedouro x São Bento, Independente x Marília, Atlético Sorocaba x Taquaritinga, União Mogi x Jaboticabal e XV de Jaú x Taubaté. Classificação: 1) São Bento - 37 pontos; 2) Flamengo - 33; 3) Atlético Sorocaba, União Mogi e Noroeste - 32; 6) Bandeirante - 31; 7) Oeste - 28; 8) Jaboticabal - 26; 9) XV de Piracicaba, Taubaté e Marília - 25 pontos; 12) XV de Jaú - 24; 13) Independente - 22; 14) Garça e Taquaritinga - 21 e 16) Inter de Bebedouro - 8 pontos.