Série A-3: Monte Azul começa trabalhos O Monte Azul, campeão Paulista da Série B-1 deste ano, iniciou nesta segunda-feira a sua preparação para a Série A-3 de 2005. Os atletas se apresentaram na parte da manhã ao técnico Vilson Tadei, ex-meia do Grêmio e São Paulo, mantido após a conquista do título. Há mais de um mês a diretoria do clube vem trabalhando na contratação de jogadores e mais de um time já foi contratado. Para o ano que vem, o clube está realizando algumas obras para melhor acomodar os jogos do time. No momento, está sendo finalizada a construção de um alojamento para os atletas. E o gramado do estádio do Monte Azul, que leva o mesmo nome do clube, foi reformado. As obras se encerraram no final de outubro. Vinte clubes irão disputar a Série A-3 em 2005, divididos em dois grupos. Quatro clubes garantem o acesso e quatro serão rebaixados.