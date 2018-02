Série A-3: Olímpia e Votoraty disputam a vice-liderança Os dois principais perseguidores da líder Ferroviária, com 23 pontos, no Campeonato Paulista da Série A-3, vão se enfrentar neste sábado, pela 10.ª rodada. O vice-líder Olímpia, com 19 pontos, vai receber o Votoraty, com 18, em terceiro lugar. Esta partida começa às 19 horas e o Olímpia defenderá sua invencibilidade em casa, onde tem conseguido resultados expressivos. Pela manhã, às 10 horas, em Mauá, o Grêmio Mauaense, vice-lanterna, com cinco pontos, recebe o Linense, que caiu para a sexta posição, com 16 pontos, após perder em casa para o União Mogi, por 3 a 1. Às 15 horas, no Estádio 1.º de Maio, o São Bernardo, com 15 pontos, em 7.º, recebe o Primavera, com 11 pontos, em 10.º, e animado pela goleada em casa sobre o São Carlos, por 4 a 1. Em Santa Bárbara d?Oeste, acontece um clássico regional entre União Barbarense, sem vencer há cinco jogos e tentando escapar do rebaixamento (nove pontos, em 15.º lugar), contra o XV de Piracicaba (com 17 pontos, quarto colocado). Os oito primeiros colocados vão passar à segunda fase. Já os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão em 2008. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Primeira fase - 10.ª rodada Sábado 10 horas - Mauaense x Linense 15 horas - São Bernardo x Primavera 16 horas - União Barbarense x XV de Piracicaba 19 horas - Olímpia x Votoraty Domingo 10 horas - Independente x Ferroviária (Rede Vida) 10h30 - São Carlos x Santacruzense 10h30 - Catanduvense x União Mogi 11 horas - Araçatuba x SEV 11 horas - Francana x ECO 15 horas - Monte Azul x Flamengo Classificação: 1.º - Ferroviária, 23 pontos; 2.º - Olímpia, 19; 3.º - Votoraty, 18; 4.º - XV de Piracicaba, 17; 5.º - União Mogi, 17; 6.º - Linense, 16; 7.º - São Bernardo, 15; 8.º - Monte Azul, 14; 9.º - São Carlos, 14; 10.º - Primavera, 11; 11.º - Flamengo, 11; 12.º - Santacruzense, 11; 13.º - Catanduvense, 10; 14.º - Independente, 9; 15.º - União Barbarense, 9; 16.º - SEV, 9; 17.º - Francana, 7; 18.º - ECO, 6; 19.º - Grêmio Mauaense, 5; 20.º - Araçatuba, 4.