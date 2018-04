Série A-3: previsão de desgaste Se a Série A2 será curta, a Série A3 do Campeonato Paulista, que começa neste domingo (20), com oito jogos (16 times), será desgastante - a competição termina em 28 de julho, após turno, returno, semifinais e finais. Só o campeão garante o acesso e o último cai - haverá repescagem para outra vaga do acesso e do descenso. O nível técnico, em princípio, será deficitário, mas equipes que já disputaram a elite estadual como Ferroviária, Noroeste, Taquaritinga, Taubaté, XV de Jaú e XV de Piracicaba, lutarão para voltar aos bons tempos. O Palmeiras B também será uma atração à parte. Dois jogos começam às 11 horas. Em Bauru, o Noroeste, comandado mais uma vez pelo supersticioso Varley de Carvalho (só usa sua indefectível camisa vermelha), receberá o Independente, de Limeira. No Estádio Barão de Serra Negra, o XV de Piracicaba, que oscila momentos bons e de vexame, como rebaixamentos sucessivos e salários atrasados, enfrentará o Taubaté, que saiu da elite no início dos anos 80 e nunca mais voltou. Às 15 horas, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária, que caiu de produção nos últimos cinco anos, enfrentará o Palmeiras B - ambos ganharam um acesso de graça devido à saída dos grandes da elite para a disputa do Rio-São Paulo. Cinco partidas começam às 16 horas. Uma delas será entre o Garça e o Osasco, campeão da Série B1 no ano passado. Em Bebedouro, a Inter, que fez uma campanha rídicula em 2001, receberá o modesto Barretos, que tentará surpreender com jogadores desconhecidos. Em Itápolis, o Oeste terá pela frente o Jaboticabal, que contratou o veterano meia Tupãzinho, que decidiu o Campeonato Brasileiro de 1990 para o Corinthians. Ele está entusiasmado e promete muita luta. O Taquaritinga, que não caiu, receberá o Sertãozinho, dirigido por João Ricardo Cardoso, que levou o Oeste a três acessos consecutivos nos últimos anos, mas que não deu certo na Ferroviária em 2001. Em Jaú, o XV local receberá o União, de Mogi das Cruzes.