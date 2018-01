Série A-3: Primavera vence São José O Primavera venceu o São José por 2 a 1 nesta quarta-feira, em partida adiada da 11.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP), e quebrou uma seqüência de cinco partidas consecutivas sem vitórias. A partida marcou também a estréia do técnico Jenildo Cavalcante no comando do time da região de Campinas. Com a vitória, o Primavera se distanciou da zona do rebaixamento no Grupo 2, chegando a nove pontos, quatro a mais do que o Taboão da Serra, nono colocado. O São José é o sexto colocado, com 14 pontos. O Primavera saiu na frente com um gol de Thiago Silva. No segundo tempo, William marcou para o São José, mas Ferrante, de falta, definiu o placar. Na próxima rodada (13.ª), o São José encara o Taboão da Serra, fora de casa, enquanto o Primavera volta a jogar em casa, contra o São Vicente. O XV de Piracicaba lidera o Grupo 1, enquanto o Palmeiras B domina o Grupo 2. Quatro clubes de cada grupo vão passar à segunda fase, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série B - equivalente à Quarta Divisão - em 2006.