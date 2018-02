Série A-3: Quatro times mudam técnico Os clubes que disputam a Séries A-3 do Campeonato Paulista e estão em situação ruim começaram a semana trocando seus treinadores, numa tentativa de melhorar suas situações. Márcio Rossini, ex-zagueiro do Santos e agora técnico, deixou o Rio Preto, que disputa a Série A-2 do Campeonato Paulista, e já definiu seu destino: nesta terça-feira ele foi apresentado no Barretos, que disputa a Série A-3 (é penúltimo colocado no Grupo 1, ameaçado de rebaixamento) e que demitiu Jorge Raulli. O São José, que perdeu dois jogos seguidos, demitiu Sérgio Valentim, ex-goleiro do São Paulo na década de 70, para a contratação de Darci, ex-zagueiro central. Já o EC Osasco fez um acordo com Marcos Falopa e o liberou, mesmo ele tendo somado quatro pontos nos dois jogos que comandou o time. Seu substituto ainda não foi definido, mas pode ser Edison Só, que deixou o Sertãozinho (da Série A-2). Ele também é cotado para assumir o Independente, de Limeira, que perdeu Celso Teixeira para o Corinthians de Alagoas.