Série A-3: S. Bento garante liderança O São Bento (43 pontos), líder isolado da Série A3 do Campeonato Paulista, com certeza, não perderá a posição pelo menos nas próximas duas rodadas. Mas a disputa pela segunda colocação está equilibrada e um vacilo pode significar novas mudanças. Na 21ª rodada, amanhã (16), o São Bento enfrentará o Marília (28), fora de casa. O jogo mais aguardado, no entanto, será disputado em Sorocaba, entre Atlético (36) e Flamengo (36), de Guarulhos, um confronto entre dois dos três vice-líderes. O outro time que divide a segunda colocação, o União (36), de Mogi das Cruzes, que sempre esteve entre os primeiros, mas tem falhado em momentos importantes, enfrentará o XV de Jaú (29), fora de casa. O XV pode entrar no páreo se vencer. Em Birigüi, o Bandeirante (34), que tem um time modesto, mas também está na briga direta, receberá o Taubaté (27), que não está numa situação tranqüila. Oeste (32) e Noroeste (32) terão dois jogos teoricamente fáceis, mas fora de casa isso pode complicar. O time de Itápolis jogará em Bebedouro, contra a lanterna Internacional (8), que ainda sonha com um milagre. Às 16 horas, a equipe de Bauru atuará contra o Garça (23), que está na zona de rebaixamento. O XV de Piracicaba (28) terá o apoio da torcida diante do Independente (28), de Limeira. O último jogo será um clássico regional, entre dois ameaçados: Jaboticabal (27) x Taquaritinga (21).