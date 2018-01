Série A-3 tem 6 jogos neste domingo A briga pela liderança do grupo 1 do Campeonato Paulista da Série A3 é a principal atração da 10ª rodada, que terá 6 jogos neste domingo. O líder é o XV de Jaú, com 16 pontos, que vai até Araraquara para enfrentar a Ferroviária, a 7ª colocada (8). Enquanto o Palmeiras B está disparado na liderança do grupo 2, na chave 1 a briga está acirrada pelas quatro primeiras posições que garantirão vagas na segunda fase. O time de Jaú está há três rodadas sem vencer. Com isso, Rio Claro, XV de Piracicaba e Monte Azul encostaram, somando 14 pontos cada. Destes que estão na briga, apenas o Rio Claro não joga na rodada, por causa da desistência da Internacional de Bebedouro. O XV de Piracicaba vai a Jaboticabal enfrentar o time da casa, enquanto o Monte Azul recebe o SEV, que é o lanterna, com seis pontos. O Barretos, que faz péssima campanha, estréia o experiente técnico João Ricardo contra o Independente, em Barretos, às 16 horas. Pelo grupo 2, o vice-líder Grêmio Barueri, com 19 pontos recebe o Itararé, às 10 horas - ao vivo na Rede Vida. Já o jogo São Vicente x Mauaense foi cancelado pela FPF, alegando falta de segurança. Confira os jogos do domingo - 10 horas - Grêmio Barueri x Itararé (Rede Vida); 15 horas - Ferroviária x XV de Jaú, Monte Azul x SEV e Jaboticabal x XV de Piracicaba; 16 horas - Barretos x Independente.