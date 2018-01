Série A-3: times de Sorocaba lideram Os dois times de Sorocaba estão na frente do Campeonato Paulista da Série A-3. O Atlético de Sorocaba é líder, com 10 pontos, seguido pelo são Bento, com 10 pontos. Cinco jogos foram realizados na noite desta quarta-feira. Em Sorocaba, o São Bento venceu a Inter de Bebedouro, por 2 a 0. Taquaritinga e Sorocaba ficaram no 1 a 1, mas o CAT levou vantagem nos pênaltis, por 3 a 1, somando o ponto extra. O Marília empatou com o Independente, em 1 a 1, mas perdeu nos pênaltis, por 3 a 2. Em Jaboticabal, o time da casa decepcionou ao perder para o União Mogi, por 3 a 1. Em Birigui, Bandeirante e Flamengo empataram, em 2 a 2, com a vantagem do Bandeirante nos pênaltis,por 2 a 1. Três jogos foram disputados à tarde. Em Bauru, o ataque do Noroeste não funcionou e o XV de Piracicaba venceu por 1 a 0 e, agora, tem oito pontos. O Noroeste tem cinco pontos. O Garça passou fácil pelo Oeste, goleando por 4 a 0, e chegando ao sexto ponto. O time de Itápolis se manteve com sete pontos. No Vale do Paraíba, o Taubaté somou seus primeiros pontos ao vencer o XV de Jaú, por 3 a 1. O time quinzista continua com seis pontos. Classificação - 1) Atlético Sorocaba, 10; 2) São Bento e União,9; 4)XV de Piracicaba,8; 5) Flamengo e Oeste, 7; 7) XV de Jaú e Garça, 6; 9)Noroeste, Taquaritinga e Bandeirante, 5; 12) Inter e Independente, 4; 14) Taubaté, Jaboticabal e Marília, 3.