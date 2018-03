Série A 3: XV de Jaú troca técnico A derrota para o Grêmio Barueri por 2 a 1, em Jaú, causou estragos no XV de Novembro. Nesta segunda-feira, a diretoria anunciou a dispensa do técnico Felício Cunha, no clube desde o início do Campeonato Paulista da Série A-3. Juntamente com a demissão aconteceu o anúncio da contratação do novo treinador: Édson Só, técnico campeão da Série A-3 em 2004, quando dirigia o Sertãozinho. Esse ano, o novo técnico já dirigiu o próprio Sertãozinho, na Série A-2, e o Independente de Lim eira, na A-3. Mesmo com a derrota, o XV de Jaú está na vice-liderança do Grupo 4, somando quatro pontos. Na próxima rodada, o time enfrenta justamente o líder Grêmio Barueri, na Grande São Paulo. O adversário do XV não perde há 18 jogos, venceu seus três jogos na segunda fase e só precisa de um ponto para garantir o acesso para a Série A-2 em 2006.