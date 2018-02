Série A-3: XV de Piracicaba vence União Barbarense O XV de Piracicaba conquistou mais uma vitória e voltou a encostar na líder Ferroviária no Campeonato Paulista da Série A-3. O time piracicabano venceu o União Barbarense por 2 a 1, em Santa Bárbara d?Oeste, na tarde deste sábado, pela décima rodada da competição. A vitória mantém os visitantes na zona de classificação com 20 pontos contra 23 do clube de Araraquara. Já os donos da casa seguem na luta contra o rebaixamento com nove. Em outro jogo desta tarde, o São Bernardo não aproveitou o fator campo e apenas empatou em casa com o Primavera por 1 a 1. Com o resultado, o time do ABC continua entre oito primeiros colocados, agora com 16 pontos. A equipe visitante está em 10.º, com 12. Pela manhã, Mauaense e Linense ficaram no empate de 1 a 1, em Mauá.