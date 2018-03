Série A-II: líderes podem disparar Etti Jundiaí (43 pontos) e Ituano (42), líderes da Série A2 do Campeonato Paulista, terão a chance de ampliar a diferença para seus perseguidores, na 21ª rodada, nesta quarta-feira. Isso porque ambos jogarão em casa, contra times de campanhas irregulares. Juventus (39) e Santo André (37) enfrentam-se, às 15 horas, na Rua Javari, em São Paulo. Os dois precisam pontuar, e bem, para continuarem na briga por uma das duas vagas do acesso à Série A1 de 2002. O time do ABC está em ascensão sob o comando de Luiz Carlos Ferreira, com três vitórias consecutivas. O Etti, de Giba, receberá o Comercial (23), que tenta fugir da ameça de rebaixamento, no Estádio Jayme Cintra, às 20h30. Em Itu, o time da casa, que perdeu a liderança e a invencibilidade sob o comando de João Francisco na última rodada, receberá o Nacional (29). O Olímpia (32), quinto colocado e que ainda sonha com o quase impossível acesso, terá de vencer o desesperado Bragantino (21), o penúltimo, em Bragança Paulista. O América (30), que liderou a competição no início e está em decadência, desde a saída do técnico Vica, receberá o lanterna São José (15), às 16 horas. O Paraguaçuense (21), também ameaçado, enfrentará o Rio Preto (30), em Paraguaçu Paulista. Os outros dois jogos terão confrontos entre equipes intermediárias, mas que não estão livres do descenso. O Araçatuba (28) terá o apoio de sua torcida diante do Mirassol (26). E, em Franca, a Francana (26) terá pela frente o Sãocarlense (26).