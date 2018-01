Série A II terá 8 jogos neste sábado A 11ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 será realizada neste sábado de carnaval com oito jogos. O destaque será a partida de seis pontos entre Atlético Sorocaba, líder do Grupo 2 com 19 pontos, e Bragantino, vice com 17, às 16 horas, no Estádio "Walter Ribeiro", em Sorocaba. "Uma nova vitória vai nos deixar bem perto da classificação", calcula o técnico João Martins, que desde ano passado está no comando do time sorocabano. O Bragantino jogará pelo empate, porque calcula ganhar os pontos da derrota diante do São José, que teria atuado com um jogador irregular. Pelo Grupo 1, o Taquaritinga (21), jogando em casa, tentará manter a liderança contra o Rio Preto (12). O também líder Oeste (21) viaja até Olímpia para enfrentar o time local, enquanto a Francana (19) receberá, em Franca, o vice-lanterna Mirassol, que e stréia o técnico Ivo Secchi, ex-União Barbarense. O outro jogo do grupo será entre Comercial (10) e o lanterna Bandeirante (4), em Ribeirão Preto. Todas partidas acontecem às 16 horas. Ainda pelo Grupo 2, no único jogo das 15 horas, também em partida de seis pontos, o Flamengo (16) jogará com a Matonense (15), em Guarulhos, já o São José (11) enfrentará o Nacional (13), no Vale do Paraíba. O desesperado Sãocarlense (3) pegará o São Ben to (14), em São Carlos. A briga pelas vagas às semifinais continua acirrada. No Grupo 1 Taquaritinga, Oeste e Francana são os favoritos, já no Grupo 2 Sorocaba, Bragantino e Flamengo têm grandes chances. Dois de cada grupo se classificam. Os últimos colocados de cada grupo serã o rebaixados para a Série A3 na próxima temporada. Confira os jogos da rodada: 15 horas - Flamengo X Matonense; 16 horas - Francana x Mirassol, Olímpia x Oeste, Taquaritinga x Rio Preto, Comercial X Bandeirante, São José X Nacional, Sorocaba x Bragantino e Sãocarlense x São Bento. Classificação: Grupo 1 - 1) Taquaritinga e Oeste 21 pontos; 3) Francana 19; 4) Olímpia 17; 5) Rio Preto 12; 6) Comercial 10; 7)Mirassol 9; 8) Bandeirante 4. Grupo 2 - 1) Atlético Sorocaba 19 pontos; 2) Bragantino 17; 3) Flamengo 16; 4) Matonense 15; 5) S ão Bento 14; 6)Nacional 13; 7) São José 11 e 8) Sãocarlense 3.