Série A2: 4 times disputam 2 vagas A reta final da Série A2 do Campeonato Paulista ficou emocionante. Quatro times disputam duas vagas nas últimas seis rodadas. O líder Etti Jundiaí, com 53 pontos, dirigido por Giba, é o que está mais próximo do título. O adversário de amanhã (2), às 15 horas, será o Sãocarlense, que tem 29 pontos e é um dos ameaçados pelo rebaixamento. O jogo será no Estádio Luisão, em São Carlos. Os outros três concorrentes - Santo André (47), Juventus (47) e Ituano (46) - também terão jogos difíceis na rodada, pois a briga para fugir das duas vagas do descenso à Série A3 de 2002 também está acirrada. O Santo André enfrentará o Bragantino (26) apenas no domingo (3), às 11 horas, em Bragança Paulista. Enquanto isso, amanhã, em Itu, o Ituano receberá outro time desesperado, o Comercial (26), de Ribeirão Preto, que terá a estréia do técnico Tim. Os ex-técnicos comercialinos José Luís Carbone e Varlei de Carvalho reclamam que receberam cheques sustados emitidos pelo ex-presidente Adelino Gala. Carbone disse que registrará boletim de ocorrência na polícia. Gala saiu do clube na semana passada e nem deu satisfações. O lateral-direito Ayupe, decepcionado com o descaso dos dirigentes, que não pagaram os últimos salários, abandonou o clube na segunda-feira. O Juventus, de Ernesto Paulo, enfrentará o Rio Preto, que soma 36 pontos, fora de casa. Olímpia e Araçatuba, com 33 e 35 pontos, respectivamente, fazem um confronto sem interesse. Em São Paulo, o Nacional, que tem 32 pontos, recebe o América, com 36. Os outros dois jogos envolvem times ameaçados. A Francana (31) terá o apoio de sua torcida contra o lanterna São José (20), que ainda tem chances de escapar do rebaixamento. Em Paraguaçu Paulista, o Paraguaçuense (27) receberá o Mirassol (32). Classificação da Série A-2 Confira a classificação: 1) Etti Jundiaí - 53 pontos 2) Santo André e Juventus - 47 pontos 4) Ituano - 46 pontos 5) América e Rio Preto - 36 pontos 7) Araçatuba - 35 pontos 8) Olímpia - 33 pontos 9) Nacional e Mirassol - 32 pontos 11) Francana - 32 pontos 12) Sãocarlense - 29 pontos 13) Paraguaçuense - 27 pontos 14) Comercial e Bragantino - 26 pontos 16) São José - 20 pontos