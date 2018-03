Série A2: Botafogo demite o treinador Com apenas seis rodadas disputadas, já aconteceram oito trocas de treinadores no Campeonato Paulista da Série A2. Insatisfeita com a derrota por 1 a 0 para o Taquaritinga, em pleno estádio Santa Cruz, no último domingo, a diretoria do Botafogo demitiu nesta segunda-feira o técnico Roberto Fonseca. Com isso, os dirigentes do clube de Ribeirão Preto correm para arrumar um substituto. Os nomes de Luís Carlos Martins, atualmente no Oeste, e Marco Antônio Machado, que esteve à frente do Sertãozinho na Copa Estado de 2003, são os mais cotados. Toda a sétima rodada da Série A2 será disputada nesta quarta-feira. Ainda com o estádio Marcelo Stéfani interditado pelo Ministério Público, o Bragantino jogará contra o Taubaté com os portões fechados, ainda sem a presença da torcida. Apenas diretores e imprensa poderão acompanhar o jogo, já que o clube não concluiu as reformações de adequação ao Estatuto do Torcedor. Confira os jogos: Bragantino x Taubaté, Internacional x Nacional, São Bento x Flamengo, São José x Matonense, Bandeirante x Araçatuba, Taquaritinga x Rio Preto, Comercial x Francana e Olímpia x Botafogo.