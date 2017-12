Série A2: Bragantino x São José é cancelado Todos os esforços feitos pela diretoria do Bragantino para manter o jogo contra o São José no estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista, foram por água abaixo. A liminar de interdição do estádio, impetrada pelo Ministério Público na semana passada, foi mantida pela Federação Paulista de Futebol. Por isso, o local continua impedido de receber eventos esportivos e o jogo contra o São José, que estava marcado para domingo à tarde, foi cancelado - a nova data ainda está indefinida. Seguindo recomendações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o Bragantino chegou a iniciar as reformas de adequação do estádio, mas não houve tempo hábil para terminá-las. A diretoria ainda tentou a liberação do local para fazer o jogo com os portões fechados, a exemplo do ocorrido na rodada passada, na partida diante do São Bento. Tudo em vão. A data e o horário do novo confronto ainda não foram divulgados pela Federação, mas a confirmação deverá sair na segunda-feira. Mesmo indesejada, essa paralisação veio em bom momento para ambos os lados. Os dois times, que não tiveram muito tempo para se prepararem para a disputa da Série A2, ganham assim mais uma semana para retornar aos jogos.