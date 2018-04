Série A2 começa com cinco líderes Flamengo de Guarulhos, Bragantino, Rio Preto, Marília e Paraguaçuense estrearam com vitória na Série A2 do Campeonato Paulista, neste fim de semana. Pelo saldo de gols, o time de Guarulhos leva vantagem sobre os demais, pois foi o único a vencer pela diferença superior a um gol. O Flamengo, comandado por José Galli Neto, bateu o Atlético, por 2 a 0, com gols de Tobias e Dimas, em Sorocaba, na manhã de domingo. Os dois times vieram da Série A3 - o Atlético foi vice no ano passado e tem na direção o técnico Luís Carlos Martins. O Marília, de Wanderley Paiva, venceu, de virada, em casa, o outro time sorocabano, o São Bento, campeão da A3 no ano passado, por 3 a 2. Perdigão, Sandro Oliveira e Nei Bala fizeram os gols do MAC. Em Paraguaçu Paulista, o Paraguaçuense, com gol de Dinei, venceu o Araçatuba por 1 a 0. Os outros líderes venceram no sábado. Em São Paulo, o Bragantino superou o Nacional por 3 a 2. Em casa, o Rio Preto, de Márcio Rossini, bateu o Olímpia por 2 a 1. Outros dois jogos terminaram empatados neste domingo. Em São Carlos, num jogo fraco, Sãocarlense e Comercial ficaram na igualdade, mas sem gols. Mirassol e Francana tiveram melhor sorte: empataram por 2 a 2. O jogo entre Bandeirante e São José foi suspenso pela Federação Paulista de Futebol (FPF), pois existe um impasse entre o clube e a entidade. O time de Birigüi teve a vistoria de seu estádio reprovado pela fiscalização. A próxima rodada será disputada no fim de semana.