Série A2 define finalistas amanhã O Campeonato Paulista da Série A2 definirá os dois finalistas na tarde deste domingo. Oeste e Atlético Sorocaba venceram seus primeiros jogos e têm a vantagem na partida de volta. Pelo regulamento da competição, somente o campeão garante vaga na primeira divisão em 2004. O vice disputa uma repescagem contra o penúltimo colocado do rebolo da Série A1. No primeiro jogo, em Matão, o Oeste venceu a Matonense por 3 a 1 e agora pode perder em casa por até dois gols de diferença que ainda assim, se garante na final. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil, a partir das 11 horas. "Precisamos manter a mesma seriedade porque o adversário é perigoso", alerta o técnico Roberto Fonseca, do favorito Oeste, que na primeira fase foi o time que mais somou pontos - 32. Além disso, tem o melhor ataque, com 30 gols, e uma das melhores defesas, com 16 gols sofridos. Em Taquaritinga, o time da casa terá que vencer para assegurar seu lugar na decisão. Na primeira partida, em Sorocaba, o Atlético ganhou por 3 a 2 e reverteu a vantagem do adversário. Em caso de empate a vaga fica para os sorocabanos. Assim como o outro jogo, a ESPN Brasil transmite a partir das 15 horas. O técnico Carlos Rabello, do Taquaritinga, faz total mistério na escalação do seu time e promete surpresas. Normalmente, a equipe atua na defesa para sair nos contra-ataques, mas agora precisa da vitória. "Se não tomamos gol, podemos vencer o jogo", reforça o técnico, que conta com outro forte aliado: o apoio da torcida local que promete lotar o Taquarão.