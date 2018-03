Série A2 definirá seus classificados As últimas três vagas para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 serão definidas com a rodada decisiva deste domingo, a partir das 15 horas. Por enquanto, cinco times estão garantidos: Comercial e Bandeirante, pelo Grupo 1, e São Bento, Juventus e Bragantino, no Grupo 2. Além disso, já são três os rebaixados: Francana, Flamengo e Matonense. Pelo Grupo 1, Taquaritinga e Rio Preto fazem um jogo decisivo. Em 5.º lugar, com 24 pontos, o Taquaritinga ainda briga por uma vaga na segunda fase. Já o Rio Preto, rebaixado, ainda pode escapar. Para isso, precisa vencer e torcer para que o Botafogo perca seis pontos no julgamento da próxima segunda-feira do TJD por escalação irregular de um jogador - Duda - numa partida contra o próprio Rio Preto. O Botafogo (oitavo colocado, com 22 pontos), por sua vez irá enfrentar o rival e já classificado Comercial (líder, com 29 pontos), no dérbi de Ribeirão Preto, e conta com um reforço fora de campo para se manter na Série A2: o advogado João Vicente Gazzolla, que evitou a queda do América de São José do Rio Preto na Série A1 no "Caso Pitarelli". Separados por apenas dois pontos e lutando desesperadamente por uma vaga na segunda fase, Sertãozinho (sexto, com 24 pontos) e Mirassol (terceiro, com 26 pontos) irão se enfrentar em Sertãozinho. Em Franca, a já rebaixada Francana (lanterna com nove pontos) receberá o Araçatuba (quarto, com 26 pontos), que ainda briga pela classificação. E o classificado Bandeirante (com 29 pontos) jogará contra o Olímpia (sétimo, com 23 pontos), em Birigüi. No Grupo 2, o Guaratinguetá (oitavo, com 15 pontos), que não tem mais aspirações na competição, receberá o Noroeste (quarto, com 29 pontos), que precisa vencer para garantir de vez sua vaga. O Guaratinguetá, no entanto, pode ter um incentivo financeiro do Taubaté (quinto, com 27 pontos), que precisa vencer o já classificado Bragantino (terceiro, com 32 pontos) e torcer por um tropeço do Noroeste. Precisando da vitória e de uma combinação de resultados, o Nacional (sexto, com 26 pontos) recebe o classificado São Bento (líder com 42 pontos). Enquanto isso, Juventus (vice-líder com 33 pontos) receberá um desinteressado Oeste (sétimo com 20 pontos), que não tem mais chances de subir mas também está longe do rebaixamento. Confira os jogos da última rodada da primeira fase: 15 horas - Francana x Araçatuba; Bandeirante x Olímpia; Taquaritinga x Rio Preto; Botafogo x Comercial; Sertãozinho x Mirassol; Taubaté x Bragantino; Nacional x São Bento; Guaratinguetá x Noroeste; e Juventus x Oeste.