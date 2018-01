Série A2 do Paulista começa amanhã O Campeonato Paulista da Série A2 será neste sábado, com a partida entre Nacional e Matonense, às 16 horas, no estádio Nicolau Alayon, na capital. Outros sete confrontos completam a rodada inaugural no domingo à tarde. O Nacional vai apostar num elenco jovem para não fazer feio na competição e, por isso mesmo, admite não acreditar muito na única vaga em jogo para a primeira divisão. O técnico escolhido para esse trabalho com os garotos foi Ernesto Guedes. No lado da Matonense, a base do time será a mesma utilizada no ano passado. A novidade fica por conta do treinador, já que Ciro Rios fará sua estréia no comando da equipe. A Série A2 será disputado por 16 clubes, que brigarão pelo título que dará a única vaga de acesso à primeira divisão. Os participantes estão divididos em dois grupos regionalizados de oito. Na primeira fase, as equipes jogam em turno e returno dentro das suas chaves. Classificam-se à segunda etapa os quatro melhores. A partir daí, serão formados dois grupos de quatro clubes, que tornam a jogar em partidas de ida e volta. As duas melhores associações passam ao quadrangular final. O campeão desta nova fase será o novo representante da primeira divisão estadual em 2005. Confira os jogos de domingo, todos com início às 16 horas: Araçatuba x Taquaritinga, Rio Preto x Botafogo, Francana x Bandeirante, Comercial x Olímpia, Taubaté x Internacional, Flamengo x Bragantino e São Bento x São José.