Série A2 do Paulista começa amanhã O Campeonato Paulista da Série A2 começa nesta sexta-feira, com 20 clubes buscando as quatro vagas em jogo para a primeira divisão. Serão dois grupos, com 10 em cada, divididos regionalmente. No grupo 1 estão Araçatuba, Bandeirante de Birigüi, Botafogo, Comercial, Francana, Mirassol, Olímpia, Rio Preto, Sertãozinho e Taquaritinga. E no 2, Bragantino, Flamengo de Guarulhos, Guaratinguetá, Juventus, Matonense, Nacional, Oeste de Itápolis, São Bento, Noroeste e Taubaté. Na primeira fase, os clubes jogarão entre si, dentro de seus respectivos grupos, em turno e returno. Os quatro primeiros colocados de cada chave se classificam para a etapa seguinte, enquanto os últimos quatro (dois de cada) serão rebaixados para a Série A3. Na segunda fase, os oito classificadas formarão dois novos grupos, com quatro times cada um, que novamente se enfrentarão em turno e returno dentro de sua respectiva chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso para a primeira divisão do Campeonato Paulista de 2006. Ainda haverá uma final, com uma única partida no dia 26 de junho, entre os líderes de cada chave, para definir o campeão da Série A2. Confira os jogos da primeira rodada: Sexta (21/01) Noroeste x São Bento Sábado (22/01) Nacional x Bragantino Domingo (23/01) Mirassol x Araçatuba Sertãozinho x Comercial Francana x Rio Preto Taquaritinga x Bandeirante Botafogo x Olímpia Taubaté x Juventus Flamengo x Oeste Guaratinguetá x Matonense