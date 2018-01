Série A2 do Paulista dá apenas uma vaga A 57ª edição do Campeonato Paulista da Série A2 terá início neste fim de semana. Um total de 16 clubes, divididos em dois grupos regionalizados de oito, lutarão pela única vaga de acesso à primeira divisão do Estado de São Paulo. Só o campeão vai se juntar aos times da elite paulista. Taubaté, Araçatuba, Internacional e Botafogo são os novos integrantes. Os dois primeiros garantiram as vagas com as conquistas de campeão e vice, respectivamente, da Série A3 - a terceira divisão. Em contrapartida, os dois últimos foram rebaixados da Série A1. A Inter terminou o rebolo do Paulistão na última posição e acabou caindo direto. Já o Botafogo chegou a disputar uma repescagem contra o Atlético Sorocaba, mas não foi páreo e acabou derrotado. Na disputa deste ano, as equipes jogarão em turno e returno dentro do próprio grupo. Classificam-se à segunda fase os quatro melhores. Na nova etapa, os oito clubes serão divididos em dois grupos e tornam a se enfrentar em partidas de ida e volta. Os dois melhores, por chave, garantem vaga no quadrangular final, que também será disputada em dois turnos. O campeão será o novo representante da elite paulista. A primeira rodada será a seguinte: sábado - Nacional x Matonense; domingo - Araçatuba x Taquaritinga; Rio Preto x Botafogo; Francana x Bandeirante; Comercial x Olímpia; Taubaté x Internacional; Flamengo x Bragantino e São Bento x São José.