Série A2 do Paulista tem 5 jogos amanhã Líder absoluto do Campeonato Paulista da Série A2, o São Bento vai defender a sua invencibilidade de 10 jogos neste sábado, às 19 horas, diante do Guaratinguetá - transmissão ao vivo da Rede Vida. A 11ª rodada terá ainda mais quatro jogos neste sábado e será completada com outros quatro no domingo. Mesmo jogando fora de casa, o São Bento deve ser apontado como favorito na partida deste sábado. O time soma 28 pontos e lidera o grupo 2. O Guará é apenas o 7º colocado, com 11. Mas os dois tentam se recuperar dos tropeços da rodada passada. O Guará foi goleado por 4 a 2 pela Matonense, o pior time da competição até agora, e o São Bento só empatou com o Noroeste, perdendo os primeiros pontos no campeonato. Ainda pelo grupo 2, Nacional (quinto, com 16 pontos) e Matonense (10º, com três pontos negativos) se enfrentarão em São Paulo, às 15 horas. No Vale do Paraíba, às 15 horas, o Taubaté (quarto, com 16) tenta a reabilitação diante do Oeste (oitavo, com 9), que vem de boa vitória. Já no grupo 1, o Sertãozinho (oitavo, com 10 pontos) luta pela recuperação depois de seis partidas sem vencer e enfrenta o vice-líder Araçatuba (com 19 pontos), a partir das 15 horas, com transmissão da TV Cultura. Já a desesperada Francana (10ª, com 6 pontos) irá jogar contra o Comercial (quarto, com 14), que estreará o técnico Nenê Bellarmino - ao vivo na ESPN Brasil. Confira os jogos da 11ª rodada da Série A2: Sábado - Nacional x Matonense (15h), Taubaté x Oeste (15h), Sertãozinho x Araçatuba (15h), Guaratinguetá x São Bento (19h) e Francana x Comercial (20h45); Domingo - Mirassol x Rio Preto (10h), Taquaritinga x Olímpia (15h), Flamengo x Juventus (15h) e Botafogo x Bandeirante (18h10).