Série A2 do Paulista tem 6 jogos amanhã Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista da Série A2, o Juventus enfrenta o Nacional neste sábado, às 16 horas, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Este confronto é válido pela terceira rodada, que terá mais cinco jogos no dia. O Juventus soma seis pontos, três a menos que o líder São Bento, que abriu a rodada vencendo o Oestes, por 2 a 1, quinta-feira, em Sorocaba. O Nacional tem um empate e uma vitória, ocupando a quarta colocação do grupo 2. Invicto também na competição, o Bragantino vai a Guaratinguetá, neste sábado, para enfrentar o time da casa. O time de Bragança Paulista tem quatro pontos. O adversário perdeu seu técnico, Ivo Secchi, para o Noroeste e vai para o jogo com o interino Renato Martins. Também neste sábado, o Flamengo recebe o Taubaté, em Guarulhos, pelo grupo 2. Já no grupo 1, o Sertãozinho recebe o líder Rio Preto, que soma seis pontos. E a lanterna Francana, que perdeu seus dois primeiros jogos, tenta a recuperação contra o Bandeirante, que soma quatro pontos. Confira os jogos do sábado: 11h - Sertãozinho x Rio Preto; 16h - Mirassol x Comercial, Francana x Bandeirante, Nacional x Juventus, Flamengo x Taubaté e Guaratinguetá x Bragantino.