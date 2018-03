Série A2 entra em semana decisiva A semana será decisiva no Campeonato Paulista da Série A2, com as duas rodadas finais da segunda fase. Nesta quarta-feira, todos os oito times entram em campo e apenas o Taubaté pode garantir matematicamente a classificação antecipada ao quadrangular final. Outras equipes, no entanto, ficarão a um passo da vaga com um resultado positivo. O Flamengo já está classificado e tem o primeiro lugar do grupo 4 assegurado. Para a próxima fase, classificam-se os dois melhores colocados de cada chave. Na última rodada, o grande vencedor foi o Taubaté, que derrotou fora de casa o Taquaritinga, por 2 a 1. Esta foi a primeira vitória do time do Vale Paraibano nesta segunda fase, mas o levou à liderança do grupo 3, com seis pontos. Nesta quarta-feira, joga em casa com a Francana e nova vitória o garante na fase final. Na outra partida do grupo 3, o Taquaritinga recebe o Nacional precisando dos três pontos para seguir com chances na competição. Derrotado pelo Taubaté na última rodada, o time é o atual lanterna, com três pontos. No grupo 4, a situação é ainda mais equilibrada. Com o Flamengo já confirmado na liderança, os outros três times - Bandeirante, Botafogo e Internacional - lutam pela vaga remanescente. Os três possuem três pontos e, assim, o classificado à fase final só será conhecido no domingo. A vantagem, pelo menos na teoria, é do Bandeirante, que na última rodada empatou em 2 a 2 com o Flamengo. Assim, o clube não enfrenta mais o melhor time da chave e depende apenas dos próprios resultados em confrontos diretos contra os clubes que também brigam pela classificação. Nesta quarta-feira, o Bandeirante joga em casa com o Internacional. E o Botafogo enfrenta o Flamengo, fora de casa.