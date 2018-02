Série A2 entra na fase decisiva Quatro times iniciam a partir desta quarta-feira a briga pelo título da Série A2 e o acesso à elite do futebol paulista. Oeste (32) e Taquaritinga (29), que se classificaram como primeiro e segundo colocados do grupo 1, terão o direito de decidirem a vaga à final jogando em casa, uma vez que Matonense (25) e Atlético Sorocaba (28), classificados do Grupo 2, fizeram campanhas inferiores. Atlético e Taquaritinga abrem a semifinal em Sorocaba na quarta-feira. O jogo de volta entre os dois times acontece no domingo, em Taquaritinga, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil a partir das 15 horas. Melhor equipe em toda a fase de classificação, o Oeste tem ainda o melhor ataque de todo o campeonato, com 27 gols marcados. Na quinta-feira, Matonense e Oeste se enfrentam no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, às 20h30, também com transmissão pela tevê. O jogo de volta acontece, sábado, em Itápolis. Se depender do retrospecto, a Matonense tem grandes chances de reverter a vantagem sobre o Oeste. Em 14 jogos disputados pela segunda divisão paulista, o time do técnico Marcelo Veiga perdeu apenas uma vez em toda a competição.