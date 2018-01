Série A2: goleiro e árbitro são punidos O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) puniu o goleiro João Paulo, do Rio Preto, com 120 dias de suspensão e o árbitro Bernardino Demônico Júnior recebeu pena de 240 dias. As duas decisões aconteceram na segunda-feira à noite, em audiência na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo. Os dois foram punidos por terem se envolvido em incomum incidente na partida em que o Botafogo venceu o Rio preto, por 4 a 3, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no dia 17 de abril, pelo Campeonato Paulista da Série A2. Após ser expulso por agredir um gandula, o goleiro foi reclamar e deu uma "peitada" no árbitro, que revidou com uma cabeçada. As imagens foram gravadas pelas câmeras da televisão.