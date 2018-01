Série A2: Juventus e Nacional ganham Nos dois jogos deste sábado à tarde pela 14.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, o Juventus venceu o Noroeste por 1 a 0, na Rua Javari (em São Paulo), e o Flamengo de Guarulhos foi derrotado em casa pelo Nacional por 3 a 1. Assim, quem saiu no prejuízo foi o Noroeste. Além da derrota e da preocupação com a campanha instável, o time de Bauru perde a quinta colocação para o Nacional. Na classificação do Grupo 2, o Juventus passa a somar 30 pontos e, juntamente com o São Bento, já se garante entre os quatro classificados. Enquanto isso o Flamengo, com esta derrota, fica na nona posição do Grupo 2, com nove pontos e na zona de rebaixamento, enquanto o Nacional está provisoriamente na quarta colocação, com 22 pontos.