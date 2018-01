Série A2: Juventus mantém liderança Apenas um gol e muito equilíbrio. Estas foram as marcas nos dois jogos deste sábado à tarde pelo Campeonato Paulista da Série A2. O Juventus apenas empatou sem gols com o Comercial, na Rua Javari, na capital, mas manteve a liderança do Grupo 3, com sete pontos. O time de Ribeirão Preto é vice-líder, com quatro pontos. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Araçatuba por 1 a 0. O empate na Javari foi justo mesmo porque os dois times priorizaram a marcação e não tiveram arrojo no ataque. O resultado, porém, os manteve na condição de favoritos a conquistar as duas vagas para o acesso à Série A1 em 2006. O Bragantino voltou a sonhar com uma vaga ao somar seus primeiros três pontos ao vencer o Araçatuba, que também soma três pontos. O gol da vitória foi marcado por Edu, de cabeça, aos 27 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o time da casa poderia ter ampliado porque teve domínio em campo. Ainda faltam três rodadas para a definição desta fase. A terceira rodada prossegue no domingo com outros dois jogos, válidos pelo Grupo 4. O Bandeirante recebe o São Bento, em Birigüi, enquanto o Mirassol terá pela frente o Noroeste, em Mirassol.