Série A2: quadrangular para definir campeão No fim-de-semana foram definidos os quatro finalistas do Campeonato Paulista da Série A2. Mas a briga pelo título da temporada ainda vai durar mais cinco rodadas. Internacional, Taubaté e Taquaritinga brigam para voltar à elite, enquanto o Flamengo de Guarulhos tenta chegar pela primeira vez ao lado dos grandes clubes do Estado. Agora, os times se enfrentam em turno e returno entre si e apenas o campeão terá o acesso a primeira divisão do futebol paulista em 2005. Juventus e Oeste, de Itápolis, foram rebaixados. A Internacional é sem dúvida o time com mais tradição entre os quatro finalistas. O time de Limeira freqüentou durante muitos anos a principal divisão do futebol paulista e foi o primeiro time do interior a conquistar o Campeonato Paulista, em 1986. Na época, o time comandado pelo técnico Pepe derrotou o Palmeiras na final. Na segunda divisão, o time também tem tradição: já conquistou o título em 1978 e 1996. Rebaixado ano passado, dirigentes e comissão técnica querem que a disputa em 2004 seja apenas uma passagem pela segunda divisão. No time do técnico Pintado, o principal nome tem sido o meia Rodriguinho, que tem decidido nos momentos cruciais. O técnico Toninho Moura, presente na campanha vitoriosa do ano passado, permaneceu no time para esta temporada. O destaque do time vinha sendo o atacante Chokito, mas ele se transferiu para o Paraná Clube. Agora, as esperanças de gol ficam por conta de Gilsinho. O Taquaritinga aguarda com ansiedade a sua volta à primeira divisão. O clube esteve na elite do futebol paulista apenas em três oportunidades (1983, 1984 e 1993). Na segunda divisão, o clube já sagrou-se campeão em 1982 e 1992. Neste campeonato, o clube começou desacreditado, mas evoluiu após a contratação do técnico Paulo Cézar Catanoce e do fisicultor Everaldo Pierrot, que conquistou bons resultados. O ponto forte do time é a defesa, que tem a melhor defesa de todo o campeonato. Somando as duas primeiras fases, em 20 jogos o time sofreu apenas 18 gols. O Flamengo é o único clube entre os quatro finalistas que nunca disputou a primeira divisão. Fundado em 1954, esta é apenas a nona participação do time em campeonatos paulistas. O time de Guarulhos, com nome inspirado no "primo rico" carioca, estava na S érie B2, a quinta divisão, em 1999. Até o ano passado, o clube conquistou acessos seguidos e apenas no ano passado não conseguiu subir, permanecendo na segunda divisão para esta temporada. Na segunda fase, o time se classificou antecipadamente, terminan do com 13 pontos. O principal nome do time é o veterano atacante Nilson, com passagens pela seleção brasileira, Palmeiras, Internacional, Botafogo, entre outros grandes clubes. Mesmo não atuando em todos os jogos, o atacante já marcou 11 gols no campeonato. Outro time que vem embalado de acessos é o Taubaté. Ano passado o clube conquistou a Série A3 e espera voltar esta ano à primeira divisão, onde esteve entre os anos de 1955 e 1962 e de 1980 a 1984. Na Série A2, o clube do Vale Paraibano conquistou o títu lo em 1954 e 1979. A fase final do Campeonato Paulista da Série A2 deve começar neste domingo, Dia das Mães, de acordo com a tabela da Federação Paulista de Futebol (FPF). A data, entanto, ainda pode ser alterada, devido ao interesse das emissoras de televisão em transmiti rem a partida. Os jogos de abertura também ainda não foram divulgados.